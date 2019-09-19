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19 сентября • обновлено в 19:35
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Азотное облако в небе: в Турции взорвался химзавод, 7 раненых. Фото и видео

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В четверг, 19 сентября, в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали семь пожарных.

Об этом сообщает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным других источников, ранения получили также работники предприятия. Подробных данных о пострадавших нет.

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В Турции взорвался химзавод

В Турции взорвался химзавод

ahvalnews.com

Отмечается, что завод расположен в азиатской части Стамбула, вблизи аэропорта имени Сабихи Гекчен.

По данным спасателей, сначала возник пожар на одном из складов предприятия, где хранились полиэфирные материалы. Он повлек взрыв одного из металлических баков.

В Турции взорвался химзавод

В Турции взорвался химзавод

Соцсети

В Турции взорвался химзавод

В Турции взорвался химзавод

Соцсети

В Турции взорвался химзавод

В Турции взорвался химзавод

Соцсети

В Турции взорвался химзавод

В Турции взорвался химзавод

Соцсети

Тушить огонь прибыли 48 спецмашина и 138 пожарных. Пламенем охватило одну из пожарных машин. Также выгорели автомобили, припаркованные вблизи предприятия.

Спасатели пока не выяснили, что стало причиной возгорания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Колумбия в США произошел взрыв газа в одном из торговых центров.

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Место
Турция Стамбул
Тег
взрыв
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