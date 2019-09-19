Азотное облако в небе: в Турции взорвался химзавод, 7 раненых. Фото и видео

В четверг, 19 сентября, в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали семь пожарных.
Об этом сообщает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По данным других источников, ранения получили также работники предприятия. Подробных данных о пострадавших нет.
В Турции взорвался химзавод
ahvalnews.com
Отмечается, что завод расположен в азиатской части Стамбула, вблизи аэропорта имени Сабихи Гекчен.
По данным спасателей, сначала возник пожар на одном из складов предприятия, где хранились полиэфирные материалы. Он повлек взрыв одного из металлических баков.
В Турции взорвался химзавод
Соцсети
В Турции взорвался химзавод
Соцсети
В Турции взорвался химзавод
Соцсети
В Турции взорвался химзавод
Соцсети
Тушить огонь прибыли 48 спецмашина и 138 пожарных. Пламенем охватило одну из пожарных машин. Также выгорели автомобили, припаркованные вблизи предприятия.
Спасатели пока не выяснили, что стало причиной возгорания.
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв. В воздух поднялось огромное оранжевое облако pic.twitter.com/DG0rbFViY6— НТВ (@ntvru) July 8, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Колумбия в США произошел взрыв газа в одном из торговых центров.
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