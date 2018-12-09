Ажиотаж вокруг дочери Путина на ТВ: российский ведущий раскрыл план

Предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова появилась в эфире российского телевидения, чтобы "зафиксировать факт", что у нее кроме акробатического рок-н-рола есть другие занятия.

Такое мнение в эфире канала "Дождь" высказал ведущий Павел Лобков. Он заявил, что технология, о которой говорилось в сюжете российского канала, не является новой.

"Чтобы посмотреть сюжет с участием предполагаемой дочери президента Тихоновой, нужно надеть модный нынче аксессуар – шапочки из фольги против облучения рептиллоидами... Вот кажется и приемник образовался. Ради чего, точнее, ради кого вся эта психонавтика затевалась. Тихонова, предполагаемая дочь Путина, теперь – нейробиолог. Я поговорил с четырьмя источниками, которые знакомы с ее исследованиями. И вот что они говорят: это рутинные работы, это снятие и расшифровки энцифалограм, то есть токов, которые возникают на поверхности черепа при работе головного мозга", – сказал Лобков.

По словам ученого Александра Каплана, технологии биологической обратной связи существуют с 70-х годов, отметил ведущий.

"С научной стороны все это – предания старины глубокой, тут никакого прорыва нет. Тут важна не научная новизна, а публичная фиксация факта, что у Катерины Тихоновой, помимо акробатического рок-н-ролла и новой прически, появилось настоящее занятие. А то раньше все как-то было туманно – технологическая долина МГУ, координация интеллектуальных резервов с миллионными вливаниями, а тут даже модное слово "синергия". Жаль только, что этим направлением уже занимаются сотни берлинских гаражных стартапов, которые гордо называют древнюю технологию нейрохакингом и продают свою продукцию для тренировки зрения или движений по €100 за коробочку", – сказал ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, сюжет на телеканале "Россия" произвел сенсацию в интернете из-за комментария руководителя Института развития "Иннопрактика" Екатерины Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента РФ. Она рассказала об изобретении российских ученых, представивших программу, якобы способную запрограммировать подсознание и подготовить человека к нужной профессии.

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