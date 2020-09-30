Азербайджанцы спели гимн в поддержку армии из-за конфликта в Карабахе. Видео

В столице Азербайджана люди массово спели национальный гимн, выразив таким образом поддержку армии страны, которая сейчас воюет с Арменией в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Соответствующее видео в Баку снял корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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В частности, жители четырех высоток в городе хором спели гимн Азербайджана, поддерживая военнослужащих.

Известно, что инициатором такой акции выступила певица Мариам Шабанова, чей голос в ролике звучит на первом плане.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Арменией и Азербайджаном продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах. Баку нанес точечные удары по противнику в Джебраильском районе, под удар попало военное руководство Армении. В Совете Безопасности ООН призвали страны вернуться к переговорам.