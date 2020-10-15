Азербайджанские военные отбили более 40 населенных пунктов в Карабахе, – Алиев

Юрий Сергиенко Мир 20:45, 15.10.2020 Обновлено: 20:58, 15.10.2020

Вооруженные силы Азербайджана отбили более 40 населенных пунктов в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республике".

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил президент страны Ильхам Алиев. Он отметил, что их военные смогли бы взять под контроль большую часть территории в этом регионе.

"Армянские силы не смогли войти на территорию Азербайджана ни на сантиметр и никогда не добьются успеха. Напротив, если бы мы захотели, то смогли бы сегодня взять под контроль большую часть территории в этом регионе Армении, но у нас не было такой цели", – подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что Турция могла бы помочь ускорить политическое урегулирование конфликта. При этом он добавил, что страны никогда не обсуждали создание в Азербайджане турецкой военной базы.

Чуть ранее в интервью телеканалу France 24 президент отметил, что турецкие военные не принимают участия в конфликте.

В то же время представители непризнанной "республики" заявили, что 15 октября по Степанкерту был нанесен ракетный удар со стороны азербайджанских военных.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Нагорном Карабахе активизировались широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджанские военные нанесли удар по военной технике на территории Армении. Армянские военные заявили, что оставляют за собой право атаковать любой военный объект на территории Азербайджана.

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