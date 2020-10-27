Азербайджан заявил об уничтожении армянской дивизии в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе в ночь на 27 октября.

В ведомстве отмечают, что в целом ситуация в непризнанной "республике" ухудшилась. Об этом говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

Отмечается, что армейцы уничтожили передовой пункт управления армянской дивизии. Среди убитых – начальник ее штаба полковник Сергей Шакарян.

Кроме этого, азербайджанская сторона указывает и об обстреле со стороны Армении. По данным оборонного ведомства, боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1 заявил, что азербайджанские военные будут адекватно реагировать на нарушение договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны.

"Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией", – сказал он.

Со своей стороны Минобороны Армении информирует, что Азербайджан с помощью беспилотников обстрелял территорию Армении наряду с границей Ирана.

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Напомним, что война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.

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