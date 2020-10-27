Азербайджан заявил об уничтожении армянской дивизии в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе в ночь на 27 октября.
В ведомстве отмечают, что в целом ситуация в непризнанной "республике" ухудшилась. Об этом говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.
Отмечается, что армейцы уничтожили передовой пункт управления армянской дивизии. Среди убитых – начальник ее штаба полковник Сергей Шакарян.
Кроме этого, азербайджанская сторона указывает и об обстреле со стороны Армении. По данным оборонного ведомства, боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.
Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1 заявил, что азербайджанские военные будут адекватно реагировать на нарушение договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны.
"Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией", – сказал он.
Со своей стороны Минобороны Армении информирует, что Азербайджан с помощью беспилотников обстрелял территорию Армении наряду с границей Ирана.
ЧИТАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ О КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
Напомним, что война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном.
В ночь на 24 октября самопровозглашенный Нагорный Карабах сообщил, что главный город "республики" – Степанакерт (Ханкенди) – подвергся ракетному обстрелу.
Стороны еще раз договорились о прекращении огня в Карабахе. Оно начало действовать 26 октября, однако сразу было сорвано.
Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что армия его страны взяла под контроль город Губадлы в "республике Нагорный Карабах". Кроме того добавил, что 25 октября она "отбила" села Зангиланского, Джебраилского и Губадлинского районов.