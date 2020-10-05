Азербайджан заявил об освобождении еще трех сел в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль три села в Джебраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что операция азербайджанской армии продолжается.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джебраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях", – сказано в сообщении.

При этом Минобороны Азербайджана в Twitter сообщило, что после интенсивной атаки армянские вооруженные силы покинули свои боевые позиции, оставив танки, артиллерийские установки, автомобили и боеприпасы.

Министерство также опубликовало фото брошенной армянскими военными техники.

Армянские военные оставили свою технику. Twitter Минобороны Азербайджана

Азербайджан показал брошенную армянами технику. Twitter Минобороны Азербайджана

Азербайджан освободил три села. Twitter Ильхама Алиева

Минобороны Азербайджана отчиталось о ходе боевых действий. Twitter Минобороны Азербайджана

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября продолжились военные действия между Арменией и Азербайжданом за непризнанный Нагорный Карабах, это уже десятый день противостояний.