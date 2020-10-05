Азербайджан заявил об освобождении еще трех сел в Карабахе

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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Азербайджан освободил три села в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль три села в Джебраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что операция азербайджанской армии продолжается.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джебраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях", – сказано в сообщении.

При этом Минобороны Азербайджана в Twitter сообщило, что после интенсивной атаки армянские вооруженные силы покинули свои боевые позиции, оставив танки, артиллерийские установки, автомобили и боеприпасы.

Министерство также опубликовало фото брошенной армянскими военными техники.

Армянские военные оставили свою технику.
Азербайджан показал брошенную армянами технику.
Азербайджан освободил три села.
Минобороны Азербайджана отчиталось о ходе боевых действий.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября продолжились военные действия между Арменией и Азербайжданом за непризнанный Нагорный Карабах, это уже десятый день противостояний.

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