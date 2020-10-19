Азербайджан заявил о взятии под контроль более 10 сел в Нагорном Карабахе

Мирослав Семенюк Мир 10:11, 19.10.2020 Обновлено: 10:19, 19.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел в Джебраильском районе в Нагорном Карабахе.

Как сообщил он в Twitter, освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы.

"Карабах – это Азербайджан!" – написал Алиев.

Также он поздравил начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева "в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов".

Скрин Twitter

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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Армении Армен Саркисян назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.

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