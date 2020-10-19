Азербайджан заявил о взятии под контроль более 10 сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел в Джебраильском районе в Нагорном Карабахе.

Как сообщил он в Twitter, освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы.

"Карабах – это Азербайджан!" – написал Алиев.

Также он поздравил начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева "в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов".

Скрин Twitter

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