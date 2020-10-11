Азербайджан заявил о смертельном обстреле города на границе с Карабахом. Фото

Минобороны Азербайджана заявило, что город Гянджа на границе с Нагорным Карабахом подвергся обстрелу с территории Армении.

По информации МЧС Азербайджана, одна из ракет попала в жилое здание, разрушив его (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из-под завалов извлекли тела 5 человек, еще 28 пострадали.

В свою очередь, Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле города Гянджа в Азербайджане.

Как сообщил блогер WarGonzo в Telegram, ВС Азербайджана применили по Степанакерту касетные боеприпасы.

"Из десятка реактивных снарядов РСЗО "Смерч" на город высыпались сотни гранат. Всю ночь просыпались от разрывов", – утверждает он.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов.