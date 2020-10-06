Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по нефтепроводу. Фото и видео

Азербайджан заявил, что Армения нанесла ракетные удары по нефтепроводу. В свою очередь Ереван обвинил Баку в обстреле столицы непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Как сообщается на сайте азербайджанской прокуратуры, ракетный обстрел армянские вооруженные силы нанесли во вторник, 6 октября, около 20:00 по территории Евлахского района, где расположен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Армянские вооруженные силы нанесли ракетные удары по части нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящей по территории Евлахского района", – сказано в сообщении.

Евлахский район. Google Maps

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан принял меры и пресек попытки более массированного обстрела.

Также помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев обнародовал фото частей ракеты, которая взорвалась в 10 метрах от газопровода.

Части ракеты возле нефтепровода в Азербайджане. Хикмет Хаджиев

Ракета упала в 10 метрах от нефтепровода. Хикмет Хаджиев

В Азербайджане показали остатки ракеты, выпущенной по нефтепроводу. Хикмет Хаджиев

В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что азербайджанские военные снова нанесли ракетный удар по Степанакерту, столице непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Степанкерт. Google Maps

Также обстрелы якобы велись по городу Шуши.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр обороны Азербайджана поручил войскам продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – до полного уничтожения сил противника.