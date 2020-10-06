Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по нефтепроводу. Фото и видео

Азербайджан заявил, что Армения нанесла ракетные удары по нефтепроводу. В свою очередь Ереван обвинил Баку в обстреле столицы непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Как сообщается на сайте азербайджанской прокуратуры, ракетный обстрел армянские вооруженные силы нанесли во вторник, 6 октября, около 20:00 по территории Евлахского района, где расположен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Армянские вооруженные силы нанесли ракетные удары по части нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящей по территории Евлахского района", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан принял меры и пресек попытки более массированного обстрела.

Также помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев обнародовал фото частей ракеты, которая взорвалась в 10 метрах от газопровода.

В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что азербайджанские военные снова нанесли ракетный удар по Степанакерту, столице непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Также обстрелы якобы велись по городу Шуши.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр обороны Азербайджана поручил войскам продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – до полного уничтожения сил противника.