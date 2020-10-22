Азербайджан заявил о ракетном обстреле с территории Армении: в Ереване опровергли

Министерство обороны Азербайджана заявило, что утром 22 октября территория страны подверглась ракетному обстрелу со стороны Армении.

Как говорится на официальном сайте ведомства, с территории Армении был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса.

"Около 07:00 противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязанского района, и в районе 09:00 – 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов", – идет речь в сообщении.

По мнению Минобороны, целью армянских вооруженных сил "было мирное население и гражданская инфраструктура".

Как отмечается, в результате ракетного обстрела жертв нет.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook назвала "абсолютной чушью и циничной ложью" заявление азербайджанской стороны.

По ее словам, с территории Армении в направлении Азербайджана "не было выпущено никаких ракет".

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