Азербайджан заявил о полном прекращении огня в Карабахе и показал уничтожение артиллерии

Азербайджан объявил полное прекращения огня в Нагорном Карабахе примерно два часа назад (около 16:30 по киевскому времени).

На брифинге для журналистов заведующий сектором по работе со СМИ администрации президента страны Фуад Ахундов рассказал, что были подавлены огневые точки, которые продолжали стрелять по азербайджанским военным, передает ТАСС.

"Мы созванивались некоторое время назад, по их (военных) информации, огонь прекращен около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены", – сказал он.

В то же время на сайте Минобороны Азербайджана были опубликованы кадры ударов по тяжелой артиллерии, которая "была выдвинута с целью нарушить режим прекращения огня".

Также сообщается об уничтожении зенитно-ракетных комплексов, которые "были приведены в боевую готовность".

Позднее во время телефонных переговоров между министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергеем Лавровым, Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.

"Стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения "на земле"", – приводят РИА Новости заявление МИД РФ.

Спустя несколько часов обе стороны обвинил друг друга в обстреле. По данным армянской стороны, Азербайджан обстрелял Сюникскую область. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в нанесении ударов по Тертеру.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщалOBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов.