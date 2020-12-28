Азербайджан заявил о новом нападении в Карабахе: Армения опровергла

В Нагорном Карабахе 27 декабря незаконная армянская вооруженная группировка напала на подразделение Вооруженных сил Азербайджана. В результате один военнослужащий был убит, еще один получил ранение.

Нападение произошло примерно в 15:30 в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, со своей стороны в Армении эти заявления опровергают.

"В результате нападения погиб солдат ВС Азербайджана Ганбаров Эльмир Раил оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, нападение совершила группа из шести человек. Однако в результате предпринятых действий "все члены армянской незаконной вооруженной группировки были уничтожены".

В азербайджанском Минобороны заявили, что Вооруженные силы страны готовы принять решительные меры, если подобные нападения на их военных в непризнанной республике Нагорный Карабах будут повторяться.

Тем временем Минобороны Армении в ночь на 28 декабря опровергло сообщение о вооруженном конфликте в Гадрутском (Ходжавендском) районе в Нагорном Карабахе, передает "Интерфакс-Украина".

"Ряд азербайджанских СМИ информирует о возобновившихся боях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС", – заявили в пресс-службе армянского военного ведомства.

Там отметили, якобы Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха "строго соблюдает режим прекращения огня".

Приблизительное место нападения на подразделение ВС Азербайджана Google-карта

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