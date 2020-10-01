В Азербайджане заявили, что из-за боевых действий в Нагорном Карабахе под обстрелами погибли 19 мирных жителей.

Кроме того 55 человек с ранениями доставили в больницу, сообщает в Facebook пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также в генпрокуратуре обвинили Армению в обстрелах по густонаселенным местам. Сообщается, что в результате интенсивных обстрелов с армянской стороны, были повреждены 169 домов, а также 40 гражданских объектов.

"Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения", – указано в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.