Азербайджан захватил военную технику Армении: детали девятого дня противостояний в Нагорном Карабахе

Между Азербайджаном и Арменией продолжается военный конфликт из-за непризнанной республики Нагорный Карабах, между странами идут полномасштабные военные действия. 5 октября армия Азербайджана захватила технику противника. Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил возможность привлечения Вооруженных сил России к противостоянию.

Накануне азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов Карабаха (как утверждает азербайджанский президент Ильхам Алиев, это Джебраил и еще девять сел), а город Степанакерт претерпел очередной ракетный обстрел.

Конфликт в Нагорном Карабахе

OBOZREVATEL следит за развитием событий в девятый день противостояния:

Как сообщает "РИА Новости" ночь с воскресенья на понедельник в Карабахе прошла спокойно. Сейчас в столице "НКР" сильный туман, который затрудняет противнику координацию обстрелов.

Пять человек госпитализированы после ракетного обстрела ВС Армении по азербайджанскому городу Мингечевир, где расположен большой водный резервуар и электростанция, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщение об ударах по Азербайджану с армянской территории.

В пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили, что страна захватила технику армянской армии, сообщает Day.Az. Отмечается, что боевая и автомобильная техника Еревана в качестве трофея была захвачена на Джебраильском направлении фронта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью арабскому каналу "Аль-Арабия" заявил, что ситуация с Нагорным Карабахом может иметь военное решение. По его словам, существуют резолюции Совбеза ООН, которые требуют от Армении вывода войск с оккупированных территорий. Но ситуация не меняется уже много лет.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска нанесли ракетный удар по территории страны. "Технические средства радиолокационных системы ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении", – говорится в сообщении.

Армения обстреляла Азербайджан кассетными снарядами и "Смерчем", есть жертвы.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана.