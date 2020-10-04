Азербайджан взял под контроль несколько сел в Нагорном Карабахе: детали восьмого дня боев

Мирослав Семенюк Мир 09:37, 4.10.2020 Обновлено: 20:25, 4.10.2020

В воскресенье, 4 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов Карабаха (как утверждает азербайджанский президент Ильхам Алиев, это Джебраил и еще девять сел), а город Степанакерт подвергся очередному ракетному обстрелу.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе

OBOZREVATEL следит за развитием событий в восьмой день противостояния:

  • Минобороны Азербайджана сообщило, что взяты под контроль: Мадагиз и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района.

  • Президент страны Ильхам Алиев принял решение восстановить историческое название Мадагиза – Суговушан.

  • В сети появился ролик, как над селом Суговушан водрузили азербайджанский флаг.

  • В "МИД республики Нагорный Карабах" заявили, что Степанакерт подвергся ракетному обстрелу.

  • В свою очередь, Баку сообщает о таких же действиях со стороны Степанакерта в городах Тертер, Физули и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана отметили, что армия принимает адекватные ответные меры.

  • Минобороны Армении заявило, что под обстрелом в Степанакерте оказались и гражданские объекты.

  • "Власти" непризнанного Карабаха заявили, что после обстрела Степанакерта нанесли удары по военным объектам в ряде городов Азербайджана, уничтожив военный аэродром в Гяндже.

  • Обстрел Степанакерта продолжается, бьют по центру города. Армянская сторона утверждает, что с их стороны огня по Азербайджану не ведется.

  • Министр обороны Азербайджана заявил, что открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий.

  • Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа показали на видео:

  • Минобороны Азербайджана показало новые кадры ночных боев:

  • Появилось видео последствий утреннего ракетного обстрела Степанакерта:

  • МИД Армении заявил, что карабахские города Степанакерт и Мартакерт подвергаются ударам авиации и артиллерии с азербайджанской стороны.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном поддержала заявление президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона, в котором самым решительным образом осуждается эскалация насилия в Нагорном Карабахе.

  • Во время нового артиллерийского удара по Степанакерту в городе включили сирену, временно отключались связь и электричество.

  • Минобороны Армении заявило, что "карабахские силы" уничтожили еще три самолета ВВС Азербайджана.

  • Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении об обстреле военных объектов в Гяндже.

  • В Степанакерте снаряд попал в подстанцию, весь город остался без электричества.

Снаряд попал в подстанцию в Степанакерте
Telegram "Раньше всех. Ну почти."

  • Азербайджан пообещал уничтожать военные цели непосредственно в Армении, из которых ведется обстрел населенных пунктов.

  • МИД Турции заявил, что расценивает обстрел Гянджи как нарушение Женевских конвенций.

  • В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что при обстреле города Гянджа один человек погиб и еще 32 ранены. В отношении главы "республики Нагорный Карабах" возбуждено уголовное дело.

  • По данным Генпрокуратуры, число мирных граждан Азербайджана, погибших на линии соприкосновения, возросло до 24, раненых стало 111.

  • "Армия обороны" Степанакерта опровергла заявление Баку об установлении контроля над селом Мадагиз на линии соприкосновения в Карабахе.

  • Минобороны Армении показало новые кадры ударов по ВС Азербайджана в Карабахе:

  • Президент Азербайджана заявил об освобождении города Джабраил в Карабахе.

  • В свою очередь в Минобороны Армении опровергли заявление Баку о взятии Джебраила. Там также сообщили об обстреле города Шуши в непризнанной республике.

  • Азербайджан заявил о готовности прекратить огонь, если Армения предложит повестку вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

  • Президент Ильхам Алиев заявил, что Джебраил и еще девять сел Карабаха взяла под контроль армия Азербайджана.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что хочет ввести в страну российские войска.

  • В обращении к народу Алиев поздравил с освобождением города Джабраил и девяти сел. Он сказал, что вернуться за стол переговоров Баку готов, если только Пашинян выступит с заявлением, что Карабах – это Азербайджан, и извинится перед азербайджанским народом за оккупацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана.

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