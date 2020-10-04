Азербайджан взял под контроль несколько сел в Нагорном Карабахе: детали восьмого дня боев

В воскресенье, 4 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов Карабаха (как утверждает азербайджанский президент Ильхам Алиев, это Джебраил и еще девять сел), а город Степанакерт подвергся очередному ракетному обстрелу.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе

OBOZREVATEL следит за развитием событий в восьмой день противостояния:

Минобороны Азербайджана сообщило, что взяты под контроль: Мадагиз и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района.

Президент страны Ильхам Алиев принял решение восстановить историческое название Мадагиза – Суговушан.

В сети появился ролик, как над селом Суговушан водрузили азербайджанский флаг.

В "МИД республики Нагорный Карабах" заявили, что Степанакерт подвергся ракетному обстрелу.

В свою очередь, Баку сообщает о таких же действиях со стороны Степанакерта в городах Тертер, Физули и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана отметили, что армия принимает адекватные ответные меры.

Минобороны Армении заявило, что под обстрелом в Степанакерте оказались и гражданские объекты.

"Власти" непризнанного Карабаха заявили, что после обстрела Степанакерта нанесли удары по военным объектам в ряде городов Азербайджана, уничтожив военный аэродром в Гяндже.

Обстрел Степанакерта продолжается, бьют по центру города. Армянская сторона утверждает, что с их стороны огня по Азербайджану не ведется.

Министр обороны Азербайджана заявил, что открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий.

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа показали на видео:

Минобороны Азербайджана показало новые кадры ночных боев:

Появилось видео последствий утреннего ракетного обстрела Степанакерта:

МИД Армении заявил, что карабахские города Степанакерт и Мартакерт подвергаются ударам авиации и артиллерии с азербайджанской стороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном поддержала заявление президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Франции Эммануэля Макрона, в котором самым решительным образом осуждается эскалация насилия в Нагорном Карабахе.

Во время нового артиллерийского удара по Степанакерту в городе включили сирену, временно отключались связь и электричество.

Минобороны Армении заявило, что "карабахские силы" уничтожили еще три самолета ВВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении об обстреле военных объектов в Гяндже.

В Степанакерте снаряд попал в подстанцию, весь город остался без электричества.

Снаряд попал в подстанцию в Степанакерте Telegram "Раньше всех. Ну почти."

Азербайджан пообещал уничтожать военные цели непосредственно в Армении, из которых ведется обстрел населенных пунктов.

МИД Турции заявил, что расценивает обстрел Гянджи как нарушение Женевских конвенций.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что при обстреле города Гянджа один человек погиб и еще 32 ранены. В отношении главы "республики Нагорный Карабах" возбуждено уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, число мирных граждан Азербайджана, погибших на линии соприкосновения, возросло до 24, раненых стало 111.

"Армия обороны" Степанакерта опровергла заявление Баку об установлении контроля над селом Мадагиз на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Армении показало новые кадры ударов по ВС Азербайджана в Карабахе:

Президент Азербайджана заявил об освобождении города Джабраил в Карабахе.

В свою очередь в Минобороны Армении опровергли заявление Баку о взятии Джебраила. Там также сообщили об обстреле города Шуши в непризнанной республике.

Азербайджан заявил о готовности прекратить огонь, если Армения предложит повестку вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Джебраил и еще девять сел Карабаха взяла под контроль армия Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что хочет ввести в страну российские войска.

В обращении к народу Алиев поздравил с освобождением города Джабраил и девяти сел. Он сказал, что вернуться за стол переговоров Баку готов, если только Пашинян выступит с заявлением, что Карабах – это Азербайджан, и извинится перед азербайджанским народом за оккупацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана.