Азербайджан взял под контроль несколько сел в Нагорном Карабахе: детали восьмого дня боев
Город Степанакерт подвергся очередному ракетному обстрелу
Азербайджан сообщил об обстреле с армянской стороны приграничных городов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение восстановить историческое название села Мадагиз – Суговушан
В воскресенье, 4 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные военные противостояния между Азербайджаном и Арменией.
Азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов Карабаха, а город Степанакерт подвергся очередному ракетному обстрелу.
OBOZREVATEL следит за развитием событий в восьмой день противостояния:
Минобороны Азербайджана сообщило, что взяты под контроль: Мадагиз и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района.
Президент страны Ильхам Алиев принял решение восстановить историческое название Мадагиза – Суговушан.
В сети появился ролик, как над селом Суговушан водрузили азербайджанский флаг.
В "МИД республики Нагорный Карабах" заявили, что Степанакерт подвергся ракетному обстрелу.
В свою очередь, Баку сообщает о таких же действиях со стороны Степанакерта в городах Тертер, Физули и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана отметили, что армия принимает адекватные ответные меры.
Минобороны Армении заявило, что под обстрелом в Степанакерте оказались и гражданские объекты.
"Власти" непризнанного Карабаха заявили, что после обстрела Степанакерта нанесли удары по военным объектам в ряде городов Азербайджана, уничтожив военный аэродром в Гяндже.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана.