Азербайджан всколыхнул митинг из-за войны с Арменией: на улицы вышли тысячи людей. Видео

В Баку после эскалации в Нагорном Карабахе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном тысячи людей провели митинг в поддержку своей армии и с требованием объявления срочной мобилизации.

Как сообщает РИА Новости, митингующие даже пытались прорваться в здание парламента, но путь им преградила полиция. Правоохранители использовали водометы, некоторых демонстрантов было задержано.

Участники акции прошли с национальными флагами Азербайджана по центральным улицам столицы. Они скандировали: "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

На митинг в Азербайджане вышли тысячи людей report.az

На нескольких центральных улицах Баку полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и Министерства обороны – они находятся недалеко друг от друга.

Протестующие в Азербайджане требовали мобилизации РИА Новости

В Азербайджане прошел митинг из-за войны с Арменией РИА Новости

Вместе с тем, как пишет Sputnik, сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили инцидент на границе Армении и Азербайджана и призвали к предотвращению дальнейшей эскалации.

"Стороны обвинили друг друга в начале столкновений. Сопредседатели Минской группы осуждают последние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации, включая применение существующих прямых каналов коммуникации между ними", – сказано в заявлении ОБСЕ.

Напомним, боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июня. В результате обе стран понесли потери. 14 июля Армения отчиталась о гибели своих военнослужащих, армянская армия потеряла майора, капитана и двух младших сержантов. В Азербайджане погибли генерал-майор и полковник, а также несколько военнослужащих более низкого ранга. Минобороны двух государств также заявляли об уничтожении военных пунктов друг друга.

Конфликт между государствами начался в конце 80-х годов с территориальных претензий Армении к Азербайджану. Как результат, Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы – 20% территории Азербайджана, находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли договоренности о режиме прекращения огня, который длился 22 года.

Азербайджан всколыхнул митинг из-за войны с Арменией: на улицы вышли тысячи людей. Видео РИА Новости / Telegram