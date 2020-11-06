Азербайджан уничтожил артиллерийские расчеты Армении. Видео ударов

Борис Бондарь Мир 19:37, 6.11.2020 Обновлено: 19:38, 6.11.2020

Подразделения азербайджанской армии нанесли точные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана в Facebook. По данным ведомства, это произошло в районе города Агдере (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

"Точным огнем наших подразделений были уничтожены расчеты гаубиц Д-30 вооруженных сил Армении, выдвинутые на огневые точки вблизи Агдере", – сказано в сообщении.

Также в минобороны показали видео атаки на военные объекты Армении, снятое с беспилотника.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан уничтожил гаубицы армянских ВС
Facebook Минобороны Азербайджана

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября подразделения армии Армении уничтожили колонну войск Азербайджана, направляющуюся в сторону города Шуши непризнанной республики Нагорный Карабах.

Комментировать
Мир

Смотрите также

На Ривненщине учительница отказалась носить маску даже после 17 000 грн штрафа

"Лечитесь, как простые люди!" Бродский пристыдил политиков за бездействие с COVID-19

Войска РФ 11 раз атаковали ВСУ на Донбассе: ранен украинский защитник – штаб ООС

Грета Тунберг потроллила Трампа из-за его нервозности на выборах в США

В Киеве в свой день рождения скончался ребенок из-за отравления грибами