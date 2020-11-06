Азербайджан уничтожил артиллерийские расчеты Армении. Видео ударов

Подразделения азербайджанской армии нанесли точные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана в Facebook. По данным ведомства, это произошло в районе города Агдере (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

"Точным огнем наших подразделений были уничтожены расчеты гаубиц Д-30 вооруженных сил Армении, выдвинутые на огневые точки вблизи Агдере", – сказано в сообщении.

Также в минобороны показали видео атаки на военные объекты Армении, снятое с беспилотника.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября подразделения армии Армении уничтожили колонну войск Азербайджана, направляющуюся в сторону города Шуши непризнанной республики Нагорный Карабах.