Азербайджан ударил по Карабаху 'Смерчем' – Минобороны Армении

В Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Нагорного Карабаха из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Как сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, удар пришелся по городу Гадрут.

"Только что "Смерч" нанес удар по городу Гадрут. Есть раненые среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

БМ-30 "Смерч" – реактивная система залпового огня калибра 300 мм, разработанная еще в СССР.

Отметим, что ранее вооруженные силы Азербайджана опубликовали фото контрнаступательной спецоперации на территории Нагорного Карабаха, где была прорвана оборона Армении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками, а армянская сообщила о новых раненых и погибших.