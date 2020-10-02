Азербайджан с воздуха уничтожил командный пункт Армении. Фото и видео

Вооруженные силы Азербайджана при помощи беспилотников уничтожили армянский полевой командный пункт.

Соответствующие кадры 2 октября обнародовало азербайджанское Министерство обороны. Отмечается, что из него велось управление танками (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Азербайджан уничтожил армянский командный пункт. Кадр из видео

На кадрах видно, как ракеты уничтожают непосредственно командный пункт. Также показаны удары по нескольким танкам.

Беспилотники нанесли удар по танкам Армении. Кадр из видео

Уничтожение армянского танка. Кадр из видео

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта военного конфликта вокруг Карабаха.

Напомним, что 2 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию шестого дня боев.