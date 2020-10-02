Азербайджан с воздуха уничтожил командный пункт Армении. Фото и видео

Вооруженные силы Азербайджана при помощи беспилотников уничтожили армянский полевой командный пункт.

Соответствующие кадры 2 октября обнародовало азербайджанское Министерство обороны. Отмечается, что из него велось управление танками (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как ракеты уничтожают непосредственно командный пункт. Также показаны удары по нескольким танкам.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Напомним, что 2 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию шестого дня боев.