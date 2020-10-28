Азербайджан с воздуха показал уничтожение сил и техники Армении. Фото и видео

Министерство обороны Азербайджана обнародовало кадры уничтожение позиций Армении.

Видеозаписи ракетных ударов опубликованы на сайте ведомства 28 октября (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Азербайджан нанес удары по позициям Вооруженных сил Армении. mod.gov.az

Где именно расположены позиции, по которым велся огонь не уточняется.

Азербайджан нанес удары по позициям Вооруженных сил Армении. mod.gov.az

При этом в ведомстве заявили, что противник обстреливал азербайджанские города, в частности гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Азербайджан нанес удары по позициям Вооруженных сил Армении. mod.gov.az

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Кабараха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Губадлы в непризнанной "республике Нагорный Карабах".