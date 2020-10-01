Азербайджан применил в Нагорном Карабахе артиллерию: новые подробности конфликта

В четверг, 1 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.

OBOZREVATEL следил за развитием событий в пятый день противостояния:

Армия Азербайджана применила против войск Армении во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе артиллерию . Соответствующие видео обнародовало Министерство обороны Азербайджана. Удары были нанесены в ночь на 1 октября.

В результате были уничтожены армянские военные колонны на линии соприкосновения воюющих сторон.

Тем временем Sputnik Армения сообщило, что потери армянской стороны уже достигли 103 человек . Кроме того, опубликован список новых 23 погибших военных страны, среди которых – и летчик сбитого Су-25.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала боевых действий в зоне Карабахского конфликта погибли 16 и ранены 55 азербайджанских гражданских лиц.

Так называемая Армия Карабаха заявила, что якобы сбила военный вертолет Азербайджана , который упал на территории Ирана. Позже в сети появились слухи о еще двух упавших вертолетах и самолете.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию.

Единственный сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян поехал в Карабах в составе мобилизационного резерва и заявил о готовности воевать.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе пострадало несколько журналистов . Так, ранения получили оператор телеканала "Армения", журналист армянского издания 24news и двое журналистов французского издания "Монд".

Журналист российского "Дождя" Дмитрий Еловский также попал под обстрел, но не пострадал.

Президенты России, Соединенных Штатов Америки и Франции озвучили совместную позицию по поводу военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Они осудили эскалацию и призвали прекратить огонь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе, назвав это недопустимым.

Минобороны Армении показало кадры с уничтожением азербайджанских войск.

Азербайджан заявил о 19 погибших и 55 раненых среди населения в Карабахе.

Власти Азербайджана отметили, что их военным за последние пять дней удалось занять несколько сел в Карабахе (выделены синим на карте).

Карта населенных пунктов, которые военные Азербайджана заняли в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что их военные уничтожили четыре беспилотника , которые появились в небе над страной.

Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций из-за того, что Израиль якобы продает оружие Азербайджану.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.

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