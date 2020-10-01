Азербайджан применил в Нагорном Карабахе артиллерию: новые подробности конфликта
В четверг, 1 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.
OBOZREVATEL следил за развитием событий в пятый день противостояния:
Армия Азербайджана применила против войск Армении во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе артиллерию. Соответствующие видео обнародовало Министерство обороны Азербайджана. Удары были нанесены в ночь на 1 октября.
В результате были уничтожены армянские военные колонны на линии соприкосновения воюющих сторон.
Тем временем Sputnik Армения сообщило, что потери армянской стороны уже достигли 103 человек. Кроме того, опубликован список новых 23 погибших военных страны, среди которых – и летчик сбитого Су-25.
В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала боевых действий в зоне Карабахского конфликта погибли 16 и ранены 55 азербайджанских гражданских лиц.
Так называемая Армия Карабаха заявила, что якобы сбила военный вертолет Азербайджана, который упал на территории Ирана. Позже в сети появились слухи о еще двух упавших вертолетах и самолете.
Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию.
Единственный сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян поехал в Карабах в составе мобилизационного резерва и заявил о готовности воевать.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе пострадало несколько журналистов. Так, ранения получили оператор телеканала "Армения", журналист армянского издания 24news и двое журналистов французского издания "Монд".
Журналист российского "Дождя" Дмитрий Еловский также попал под обстрел, но не пострадал.
Президенты России, Соединенных Штатов Америки и Франции озвучили совместную позицию по поводу военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Они осудили эскалацию и призвали прекратить огонь.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе, назвав это недопустимым.
Минобороны Армении показало кадры с уничтожением азербайджанских войск.
Азербайджан заявил о 19 погибших и 55 раненых среди населения в Карабахе.
Власти Азербайджана отметили, что их военным за последние пять дней удалось занять несколько сел в Карабахе (выделены синим на карте).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что их военные уничтожили четыре беспилотника, которые появились в небе над страной.
Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций из-за того, что Израиль якобы продает оружие Азербайджану.
В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 сентября в оборонном ведомстве Азербайджана рассказали о точечных ударах по противнику в Джебраильском районе, под удар попало военное руководство Армении.
Кроме того, стало известно, что в столице Азербайджана мужчин сразу из военкоматов отправляют на автобусах на фронт.
Тем временем Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Напомним, война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября.