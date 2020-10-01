Азербайджан применил в Нагорном Карабахе артиллерию. Видео боев

Армия Азербайджана применила против войск Армении во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе артиллерию.

Соответствующие видео обнародовали Министерство обороны Азербайджана. Отмечается, что удары были нанесены в ночь на 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате были уничтожены армянские военные колонны на линии соприкосновения воюющих сторон.

Тем временем Sputnik Армения сообщило, что потери армянской стороны уже достигли 103 человек. Кроме того, опубликован список новых 23 погибших военных страны, среди которых – и летчик сбитого Су-25.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала боевых действий в зоне Карабахского конфликта погибли 16 и ранены 55 азербайджанских гражданских лиц.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, –читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: