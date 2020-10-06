Азербайджан приготовился сражаться в Карабахе до полного уничтожения противника

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил войскам продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – до полного уничтожения сил противника.

Соответствующий приказ он отдал на специальном служебном совещании 6 октября, сообщает азербайджанский "Интерфакс". Тем временем в сети опубликовали видео последствий обстрела в этот день города Степанакерт в непризнанной республике (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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Отмечается, что в ходе спецсовещания азербайджанское военное руководство проанализировало текущую ситуацию в проводимой контрнаступательной операции, исходя из чего Гасанов и дал указание продолжить "планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение" сил противника.

"Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Карта относительно ситуации в Нагорном Карабахе

Помимо этого, он заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Азербайджан "предпримет адекватные ответные действия".

"Гасанов приказал армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой", – добавили в Минобороны Азербайджана.

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