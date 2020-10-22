Азербайджан получил полный контроль над границей с Ираном, – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном.

В Twitter он сообщил, что это стало возможным после освобождения поселка Агбенд в Зангиланском районе.

"С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран", – отметил глава государства.

Также, по словам президента, освобожден еще 21 населенный пункт в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", – уточнил Алиев.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан заявил, что 21 октября были освобождены 22 населенных пункта – один поселок и 21 село – в непризнанной республике Нагорный Карабах.