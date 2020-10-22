Азербайджан получил полный контроль над границей с Ираном, – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном.

В Twitter он сообщил, что это стало возможным после освобождения поселка Агбенд в Зангиланском районе.

"С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран", – отметил глава государства.

Также, по словам президента, освобожден еще 21 населенный пункт в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", – уточнил Алиев.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан заявил, что 21 октября были освобождены 22 населенных пункта – один поселок и 21 село – в непризнанной республике Нагорный Карабах.