Азербайджан показал новое видео ударов по ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана показало новые кадры ударов по Вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе.
Как сообщается на официальном сайте Минобороны страны, в ходе утренних боев азербайджанские подразделения "нанесли сокрушительные удары по боевой технике противника".
По информации ведомства, уничтожены объекты материально-технического обеспечения и военная техника ВС Армении, доставлявшие оружие и боеприпасы в опорные пункты в горных районах Азербайджана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Азербайджан показал, как прорывал оборону Армении в Нагорном Карабахе.
В Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Карабаха из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Вооруженные силы Азербайджана при помощи беспилотников уничтожили армянский полевой командный пункт, из которого велось управление танками.
Город Степанакерт в Нагорном Карабахе также подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу.
Корреспондент OBOZREVATEL вместе с другими журналистами попала под обстрел в азербайджанском селе Тертер. Войска Армении вели огонь по населенному пункту из "Градов" и 120-мм минометов.