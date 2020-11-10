Сегодня ночью стало известно о том, что Азербайджан и Армения, при посредничестве Турции и РФ, вышли на соглашение об окончательном решении вопроса о деоккупации территории Азербайджана. Добыть полный текст соглашения пока не удалось и потому ряд вопросов еще остаются открытыми, но видимо – имеют свое решение.

Точно известно о том, что Армения обязана освободить Келбекер 15 ноября, Агдам 29 ноября и Лачин до 1 декабря. Азербайджанцы, при этом, ссылаются на некое Мадридское соглашение, которое было подписано уже много лет назад, но так и не исполнено. Тогда было достигнуто согласие, которое можно назвать "обменом территориями". При этом, Азербайджан уступает часть своей территории на тот момент находившейся под контролем Азербайджана, а Армения уступает коридор от основной части территории до Нахичевани.

Если посмотреть на карту боевых действий, можно заметить, что основные усилия и успехи азербайджанской армии были направлены на южное направление. То есть, Баку освобождал землю, которая должна была остаться за Азербайджаном именно по тому старому соглашению. И понятно, что именно там должен возникнуть коридор до Нахичевани, а это значит, что речь идет о сухопутном мосте между Турцией и Азербайджаном, что создает новую стратегическую реальность в Закавказье.

Отметим, что по тому соглашению, Армения должна была освободить семь районов и соответственно – семь городов, районных центров. Азербайджану удалось оружием очистить 4 из 7 районов, а 3 оставшихся армяне оставляют уже согласно данному соглашению. Тут важно понимать, что когда упоминается Келбекер, то в первую очередь, речь идет о золотых приисках, имеющих промышленный масштаб, и где армяне незаконно добывали золото все годы оккупации. Думаю, нет смысла пояснять, что это значит.

Таким образом, силой оружия Азербайджан де-факто выполнил план Мадридского соглашения более чем на 50%, а остальное Армения обязалась исполнить самостоятельно и без принуждения. Мало того, теперь уже нет разговоров о том, что на территории Азербайджана должна быть особая автономия, по образу Карабаха. Все земли будут в унитарном государстве, без дураков. Это условие было по Мадриду, но полностью снято сейчас.

Пока не совсем понятно, как урегулирован вопрос Ханкенди и некоторых других участков территории, пока находящихся под контролем Армении, но наверняка Баку их теперь может решать с позиции сильного и победителя. Оно и понятно, ведь Армянска армия разгромлена и как единая военная структура уже перестала существовать.

Не очень понятна роль "российских миротворцев", но по отдельным данным, они будут обеспечивать безопасность отвода остатков армянских военных формирований и населения, пожелавшего вернуться в Армению. С другой стороны, за полтора месяца войны Азербайджан безусловно показал как армянам, так и россиянам, что он стал мощной военной державой и что больше не намерен терпеть нарушений соглашений, заключенных с ним.

Насколько можно понять, азербайджанские военные зачехлят оружие и будут наготове до тех пор, пока армяне придерживаются графика эвакуации, ну а нет, так нет. По большому счету, сейчас речь идет о капитуляции Армении, которая стала возможной только и исключительно благодаря поддержке РФ. А вот какую цену Москва назначит Еревану – скоро узнаем.

В любом случае, то, как все это выглядит сейчас, можно назвать крупной победой Азербайджана. Да, хотелось бы полной и безоговорочной капитуляции, но Баку показывает, что достигнутые соглашения там исполняют так, как подобает цивилизованной стране. И наверное, дальнейшие события будут зависеть от того, как будет реализован коридор к Нахичевани. Ведь если Армения попытается саботировать эту часть соглашений, то автоматически отпадет принцип обмена территорий, со всеми вытекающими последствиями.

Это – первое приближение к этой теме и возможно, мы что-то упустили, но дальше все обретет более четкий вид. Ну а пока ждем 15 ноября и передачу Азербайджану Кельбекера.

И в качестве послесловия. Об окончании войны заявил Пашинян, а в Баку это просто подтвердили. То есть, по всем канонам, эту весть сообщает побежденная сторона.