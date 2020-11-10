Азербайджан показал армянам и россиянам, что стал мощной военной державой

Аnti-colorados Мир 18:01, 10.11.2020

Сегодня ночью стало известно о том, что Азербайджан и Армения, при посредничестве Турции и РФ, вышли на соглашение об окончательном решении вопроса о деоккупации территории Азербайджана. Добыть полный текст соглашения пока не удалось и потому ряд вопросов еще остаются открытыми, но видимо – имеют свое решение.

Точно известно о том, что Армения обязана освободить Келбекер 15 ноября, Агдам 29 ноября и Лачин до 1 декабря. Азербайджанцы, при этом, ссылаются на некое Мадридское соглашение, которое было подписано уже много лет назад, но так и не исполнено. Тогда было достигнуто согласие, которое можно назвать "обменом территориями". При этом, Азербайджан уступает часть своей территории на тот момент находившейся под контролем Азербайджана, а Армения уступает коридор от основной части территории до Нахичевани.

Если посмотреть на карту боевых действий, можно заметить, что основные усилия и успехи азербайджанской армии были направлены на южное направление. То есть, Баку освобождал землю, которая должна была остаться за Азербайджаном именно по тому старому соглашению. И понятно, что именно там должен возникнуть коридор до Нахичевани, а это значит, что речь идет о сухопутном мосте между Турцией и Азербайджаном, что создает новую стратегическую реальность в Закавказье.

Отметим, что по тому соглашению, Армения должна была освободить семь районов и соответственно – семь городов, районных центров. Азербайджану удалось оружием очистить 4 из 7 районов, а 3 оставшихся армяне оставляют уже согласно данному соглашению. Тут важно понимать, что когда упоминается Келбекер, то в первую очередь, речь идет о золотых приисках, имеющих промышленный масштаб, и где армяне незаконно добывали золото все годы оккупации. Думаю, нет смысла пояснять, что это значит.

Таким образом, силой оружия Азербайджан де-факто выполнил план Мадридского соглашения более чем на 50%, а остальное Армения обязалась исполнить самостоятельно и без принуждения. Мало того, теперь уже нет разговоров о том, что на территории Азербайджана должна быть особая автономия, по образу Карабаха. Все земли будут в унитарном государстве, без дураков. Это условие было по Мадриду, но полностью снято сейчас.

Пока не совсем понятно, как урегулирован вопрос Ханкенди и некоторых других участков территории, пока находящихся под контролем Армении, но наверняка Баку их теперь может решать с позиции сильного и победителя. Оно и понятно, ведь Армянска армия разгромлена и как единая военная структура уже перестала существовать.

Не очень понятна роль "российских миротворцев", но по отдельным данным, они будут обеспечивать безопасность отвода остатков армянских военных формирований и населения, пожелавшего вернуться в Армению. С другой стороны, за полтора месяца войны Азербайджан безусловно показал как армянам, так и россиянам, что он стал мощной военной державой и что больше не намерен терпеть нарушений соглашений, заключенных с ним.

Насколько можно понять, азербайджанские военные зачехлят оружие и будут наготове до тех пор, пока армяне придерживаются графика эвакуации, ну а нет, так нет. По большому счету, сейчас речь идет о капитуляции Армении, которая стала возможной только и исключительно благодаря поддержке РФ. А вот какую цену Москва назначит Еревану – скоро узнаем.

В любом случае, то, как все это выглядит сейчас, можно назвать крупной победой Азербайджана. Да, хотелось бы полной и безоговорочной капитуляции, но Баку показывает, что достигнутые соглашения там исполняют так, как подобает цивилизованной стране. И наверное, дальнейшие события будут зависеть от того, как будет реализован коридор к Нахичевани. Ведь если Армения попытается саботировать эту часть соглашений, то автоматически отпадет принцип обмена территорий, со всеми вытекающими последствиями.

Это – первое приближение к этой теме и возможно, мы что-то упустили, но дальше все обретет более четкий вид. Ну а пока ждем 15 ноября и передачу Азербайджану Кельбекера.

И в качестве послесловия. Об окончании войны заявил Пашинян, а в Баку это просто подтвердили. То есть, по всем канонам, эту весть сообщает побежденная сторона.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом

Полиция начала расследовать исчезновение Кернеса, которого не видно уже два месяца

Зеленский ответил недоброжелателям: это за гранью человечности, зло возвращается стократно

Украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки

Бродский – Зеленскому: проедьтесь по больницам и посмотрите в глаза умирающих