Сегодня можно заявить - южная "зона безопасности НКР" полностью ликвидирована. Азербайджанские войска заняли село Аджбенд в "зоне безопасности НКР", на границе Карабаха и собственно территории Армении. Это означает, что Азербайджан полностью освободил всю линию своей государственной границы с Ираном. Серьезных боев на этом направлении не было, оперативное значение район утратил, но с политической точки зрения это важное событие.

Точка связности всей войны сейчас - Лачин. Главные силы противников сосредоточены здесь. Азербайджанское наступление продолжается. Судя по видео, сегодня они заняли позиции в 15 км от Лачина - главной транспортной артерии Карабаха. 20 октября азербайджанцы были в 35 км от Лачина, то есть темпы наступления значительные.

Оперативная обстановка для Армении в Карабахе выглядит безнадежно. Азербайджанцы подошли на дальность артиллерийского обстрела к главной магистрали снабжения.

Азербайджанцы подошли близко к Лачину и могут обстреливать переправы и мосты из тяжелой артиллерии. Обе автомагистрали в Карабахе находятся под ударами артиллерии, РСЗО, баллистических ракет. Необходима контратака, чтобы отбросить противника, но она невозможна без эффективной ПВО.

Отряды армянских добровольцев идут в бой, чтобы задержать продвижение противника на открытой местности, и судя по видео, оставляют позиции только после больших потерь в подразделениях. Но без укрытий и маскировки личного состава канадские оптико-локационные станции фирмы L3Harris не оставляют пехоте шансов укрыться от наблюдения и обстрелов. Очевидно, армянская армия выигрывает время и готовит оборонительные позиции вокруг Лачина, здесь произойдет решающая битва. Только если армяне смогут сбивать больше дронов, у них появятся шансы выстроить устойчивую оборону.

Но если нет - азербайджанцы в ближайшую неделю могут выйти к автомагистрали Лачин - Шуша и возьмут ее под огневой контроль прямой наводкой. И тогда Карабах будет потерян для Армении.

Очевидно, в ближайшее время азербайджанцы подойдут к Лачину вплотную, и это будет переломный момент войны. Без эффективной ПВО армянам не удержаться. Сегодня дроны уничтожили еще один армянский зенитно-ракетный комплекс - модернизированный советский С-125. Оборону осложняет отсутствие готовых укрепленных позиций, защищенных от ударов артиллерии и дронов.

Тем не менее, возможности для успешной обороны против азербайджанского клина на таком узком фронте есть. Местность для обороны является выгодной. Западный фланг у Лачина будет прикрыт территорией Армении, куда азербайджанские войска заходить не могут, а восточный фланг - горный массив Карабаха. Втянуться в Лачин узким клином не получится, район хорошо просматривается с господствующих высот, надо вести бой в горах.

А в горах армянская пехота и артиллерия сражаются более эффективно - горы являются хорошим укрытием. Армянская пехота сохраняет боеспособность, есть бойцы, которые готовы к самопожертвованию и сражаются даже в самой невыгодной обстановке. Это прежде всего держит фронт. В ходе отступления за время войны в плен попало, судя по видео, всего 11 армянских военнопленных.

В ходе боев под Лачином воздушная поддержка азербайджанских войск будет затруднена - ударным дронам придется втягиваться в коридор на большом удалении от баз, и армянская ПВО с территории Армении сможет более эффективно контролировать воздушное пространство, и обеспечивать целеуказание. Без поддержки с воздуха и подавления армянской артиллерии дронами азербайджанцы Лачин не возьмут. Обе стороны понимают, что город имеет стратегическое значение, и сдача Лачина означает военное поражение и уход Армении из Карабаха. Нет сомнений, что обе стороны приложат все усилия, чтобы одержать победу в битве за Лачин. Однако перевес Азербайджана с каждым днем возрастает, они реализовывают преимущество, а армяне ищут способы, как совершить чудо и изменить ход войны.

На других участках фронта ведутся позиционные бои. Азербайджанские войска предпринимают попытки пробиться из района Гадрута и Физули на Шушу, но заметного продвижения нет, азербайджанцы проводят там, скорее, сковывающие действия.

Война вступает в решающую фазу, кровавые уроки первых недель перед глазами, впереди последний экзамен - Лачин. Судьба Карабаха решится в ближайшую неделю.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.