8 ноября по центральному телевидению Азербайджана прошла прямая трансляция речи президента Алиева, который заявил о том, что сегодня над Шушой развевается азербайджанский флаг и что город полностью освобожден от оккупанта. Насколько можно понять, этот город более важен для азербайджанцев, чем Ханкенди, административный центр Карабаха.

В общем, первая информация о том, что началась операция по освобождению Шуши, прошла еще пару дней назад, когда азербайджанская армия вышла на автодорогу Шуша-Лачин-Армения. Рельеф местности там таков, что идти перпендикулярно общему направлению дороги – некуда, поскольку впереди горный хребет и его с техникой не пройдешь.

Отсюда следует, что дальнейшее движение надо было осуществлять либо по направлению к Лачину, либо по направлению к Шуше. Выбор был очевидным и понятно, что войска Азербайджана развернулись именно в направлении Шуша-Ханкенди, который находится в нескольких километрах от Шуши. И вот рано утром в Сети засветилось это видео, снятое армянскими оккупационными войсками.

Как его прокомментировали азербайджанские коллеги, место это уже на выезде из Шуши в направление Ханкенди. И добавили, что ни танка, хорошо заметного на этом видео, ни этих армянских военных уже нет. Вернее, они есть, конечно, только вот уже числятся они по соответствующим графам раздела "потери".

Ну а вместе с этим, есть еще и другие видео, на которых показана массовая эвакуация из Ханкенди. Собственно говоря, глядя на эти кадры, возникает эффект дежавю, поскольку точно так же оккупанты выезжали и из Шуши. Некоторые источники утверждают, что передовые силы азербайджанской армии уже вошли в Ханкенди, а это значит, что спустя небольшое время мы увидим кадры развевающегося над городом, азербайджанского флага.

В общем, с этого момента, армянским оккупационным войскам уже просто нет смысла уходить на мясо. С потерей центральных районов Карабаха, произошел коренной перелом ситуации, а проще говоря, азербайджанская армия вышла в глубокий тыл противника и вся та бетонная армада укрепрайонов, которые армяне строили три десятка лет по периметру оккупированных территорий, отныне утратила всякий смысл.

Та война, к которой они так долго готовились, не случилась, и они получили совсем другую войну. Проще говоря, азербайджанским войскам уже нет смысла штурмовать бетонные крепости, врытые армянами в скалы. Они делают то, что Гитлер сделал с французской "Линией Мажино", они обошли эти укрепления и уже провалили тылы противника. И в общем, это уже является очевидным военным поражением армянской армии.

И возвращаясь к речи президента Алиева, обращаю внимание вот на что. Он особо подчеркнул, что нынешние успехи добыты на поле боя, а не за столом переговоров. Три десятка лет бесплодного переливания из пустого в порожнее не освободили азербайджанскую землю. То есть, на практике было показано, что лозунг, который у нас размазывает наша нынешняя власть "война на Донбассе не имеет военного решения" – опровергнут полностью.

Наоборот, пример Азербайджана, Приднестровья, Осетии, Абхазии и других территорий, оккупированных либо самой Москвой, либо ее нацюцюрниками, не имеет решения в переговорной плоскости, и напротив, единственный путь решения – изгнание противника и/или, его полное уничтожение на своей земле. Так что другого решения вопроса оккупации части Донбасса и Крыма, кроме военного – нет и быть не может.

Единственное условие, которое может решить вопрос не военным путем – развал РФ. Других вариантов – нет и все, кто рассказывает о том, что "только путем переговоров можно решить…" – смотрим на Карабах. 30 лет переговоров не дали ни освобождения этой земли, ни заморозки военных действий. Результатом была лишь продолжающаяся оккупация и обстрелы, обстрелы, обстрелы.

Эту истину подтверждают как 30 лет переговоров, навязанных Азербайджану, так и 6 лет переговоров, навязанных Украине. Вот такая теория, а как известно, истинность теории подтверждается практикой. Практику мы наблюдаем прямо сейчас.

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