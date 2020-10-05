Азербайджан обвинил Россию в поставках оружия Армении для войны в Карабахе

В Азербайджане заявили, что Россия, несмотря на призывы к миру, продолжает поставлять оружие Армении для военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом на брифинге в Киеве 5 октября заявил посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова. Дипломат подчеркнула, что РФ является одной из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному переговорному процессу в Нагорном Карабахе и пыталась выступать в роли посредника.

"Роль посредников, как заявил наш президент, была неудовлетворительной. Мы не довольны их деятельностью… Что касается возможности России повлиять на ситуацию, мы видим достаточно сдержанную позицию российской стороны. Россия ограничивается призывами к миру, правда мы видим, что российское вооружение продолжает идти полным потоком через территории Средней Азии, через Иран, поставляется по-прежнему на территорию Армении", – сказала Ахундова.

Также посол добавила, что Армения в Нагорном Карабахе пытается привлечь страны Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что сегодня, 5 октября, Армения обстреляла Азербайджан кассетными снарядами и "Смерчем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о 20 тысячах добровольцев для войны в Нагорном Карабахе.