Азербайджан обвинил российских пропагандистов в фейке об "убитых армянах"

Государственные СМИ России дезинформировали россиян о событиях в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом сообщило издание Day.Az. Азербайджан обвинил в распространении фейков российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая руководит несколькими СМИ в РФ.

Так, на сайте РИА Новости появилась публикация под названием "МИД Армении заявил о гибели мирного жителя при обстреле Вардениса".

Журналисты азербайджанского издания отметили, что Варденис – приграничный армянский город, который находится вдали от расположения вооруженных сил Азербайджана.

"Однако большей части российской аудитории эти тонкости малоизвестны, что открывает большие возможности для армянских манипуляций с фото- и видеоматериалами", – сказано в публикации.

Также там отметили, что пропагандистская статья российских СМИ была проиллюстрирована фотографиями, взятыми с сайта Спутник Азербайджан.

Однако в азербайджанской версии Спутника эти фото отражали результаты обстрела населенных пунктов Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении.

Российские СМИ распространили фейк. Скриншот

В Азербайджане обвинили российскую пропагандистку Симоньян. Скриншот

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 29 сентября, между Арменией и Азербайджаном продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах. В третий день противостояний азербайджанские военные заявили, что полностью уничтожили целый полк вооруженных сил Армении.