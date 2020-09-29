Азербайджан обвинил российских пропагандистов в фейке об "убитых армянах"

Борис Бондарь Мир 19:02, 29.09.2020 Обновлено: 19:06, 29.09.2020

Государственные СМИ России дезинформировали россиян о событиях в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом сообщило издание Day.Az. Азербайджан обвинил в распространении фейков российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая руководит несколькими СМИ в РФ.

Так, на сайте РИА Новости появилась публикация под названием "МИД Армении заявил о гибели мирного жителя при обстреле Вардениса".

Журналисты азербайджанского издания отметили, что Варденис – приграничный армянский город, который находится вдали от расположения вооруженных сил Азербайджана.

"Однако большей части российской аудитории эти тонкости малоизвестны, что открывает большие возможности для армянских манипуляций с фото- и видеоматериалами", – сказано в публикации.

Также там отметили, что пропагандистская статья российских СМИ была проиллюстрирована фотографиями, взятыми с сайта Спутник Азербайджан.

Однако в азербайджанской версии Спутника эти фото отражали результаты обстрела населенных пунктов Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении.

Российские СМИ распространили фейк.
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В Азербайджане обвинили российскую пропагандистку Симоньян.
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Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 29 сентября, между Арменией и Азербайджаном продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах. В третий день противостояний азербайджанские военные заявили, что полностью уничтожили целый полк вооруженных сил Армении.

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