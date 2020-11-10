Азербайджан обнародовал полный разговор с Путиным о турецких миротворцах. Видео

Появился полный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, в котором речь идет о российских и турецких миротворцах в Нагорном Карабахе.

Видеозапись и его расшифровка опубликована на сайте президента Азербайджана (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что страна будет участвовать в урегулировании конфликта.

В беседе с Путиным Алиев отметил, что в миротворческой миссии будет участвовать и турецкая сторона. На это российский президент никак не отреагировал.

"Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции", – сказал президент Азербайджана.

Он отметил, что тем самым создается новый формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития.

"Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо", – добавил Алиев.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Нагорному Карабаху правильным шагом, передает Haberturk. Он также подтвердил, что турецкие миротворцы вместе с российскими будут осуществлять "наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня".

Как сообщал OBOZREVATEL, между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. На фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

Между тем заявление о прекращении огня, которое обнародовал Кремль, отличается от того, который был распространен ранее.