Наверное многим пришлось читать различные теории по поводу того, как все закрутилось в азербайджанском Карабахе и можно ли считать промежуточный результат сорокадневной войны победой Азербайджана, пусть и не окончательной? Как только стало известно о заключении "мирного соглашения", мы однозначно назвали его победой, но часть комментаторов исходило из того, что "все пропало". Пришлось дождаться подтверждения или опровержения конечного бенефициара всей этой эпопеи, длящейся уже 30 лет, а именно – РФ.

Доводы "всепропальщиков" были просты, Азербайджан мог полностью разгромить армянскую армию, но дал ей уйти. И конечно же – российские "миротворцы". Мы уже комментировали эти доводы, но сейчас обратим внимание на то, что не было известно на тот момент.

Итак, Армения заявила о подтвержденных, почти 3 тыс погибших военнослужащих. Прямо сейчас происходит сбор погибших и обмен тел и наверное, эти показатели существенно подрастут. Кроме того, Армения не дала раскладки потерь по убитым и раненным, но известно, что раненных было очень много и их даже вывозили на лечение за пределы Армении.

И в общем, для 70-тысячной армии это – существенные потери. Но по словам Пашиняна, в котле уже оказалось около 30 тыс армянских военных. Что с ними делать? На войне выбор прост, либо они сдаются, либо уничтожаются. И вот представим себе один из этих двух вариантов. 30 тыс пленных армян. Что с ними делать? Или они не сдались и их вывалили так, что трупы лежали бы слоями. Оно конечно, можно было бы поквитаться за все эти годы, но тут надо понимать, чего ты вообще хочешь?

А вот в актив, легко записываются обширные территории, которые Азербайджан уже возвращает без боя и собственных потерь. Заметим, дальше может снова вспыхнуть драка, а может и нет, но освобожденная территория уже возвращена и теперь – не будет отдана оккупанту снова. Если так можно сделать в принципе – нужно делать, а остальное уже – как будет. Но сейчас это – однозначный плюс.

Не будем повторять уже высказанных доводов, а вернемся к этому самому конечному бенефициару. Ведь очевидно, что уже захваченная земля, армянам была в тягость. Ее просто некому обрабатывать или что-то с нею делать. Ведь Армения, одна из немногих стран мира, в которой коренное население не хочет жить и диаспора многократно превышает население у себя на родине.

То есть война, по большому счету, армянам не была нужна, а все эти боевые действия исполнялись по заказу Москвы. Ей здесь был нужен очаг боевых действий как например – в Сирии или Ливии. Он закупоривает возможность прокладки конкурирующих газопроводов и нефтепроводов. Газопроводов – в первую очередь.

Проще говоря, Армения согласилась стать "затычкой" для азербайджанских труб, хотя ей предлагали стать транзитером, который получает преференции по ценам на нефть и газ, да еще и открывает себе новый источник доходов за транзит всего, между Турцией и Азербайджаном. Но там решили стать кляпом, и стали.

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