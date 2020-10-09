Эскалация напряженности между Азербайджаном и Арменией, начавшаяся 27 сентября 2020 года и которая сегодня превратилась в самую полномасштабную войну между этими странами, стала результатом того, что Минская группа ОБСЕ, в рамках которой почти 30 лет проходили переговоры, полностью себя исчерпала.

Иначе и быть не могло, так как с самого начала создания этой группы данный формат переговоров был мертворожденным в силу того, что все 3 сопредседателя - Россия, Франция и США стояли полностью на стороне Армении, в то время как посредники должны стоять над конфликтом и быть не ангажированными. Но, к сожалению, все эти годы, Россия это делала как политически, так и военным путем, а Франция и США это демонстрировали как политически, так и экономически. А после прихода в США к власти президента Трампа, его администрация полностью отдала на откуп Путину постсоветское пространство и мы это четко видим сегодня как в Украине, так и в последних событиях в Беларуси и в нынешней эскалации на линии противостояния Азербайджана и Армении.

Здесь уместно также напомнить, что Азербайджан пошел на подписание капитулянтского Бишкекского протокола в мае 1994 года как проигравшая сторона и это подписание проходило под патронажем России, которая помогла Армении оккупировать не только азербайджанский анклав Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему 7 районов Азербайджана. С тех пор в конфикте вокруг Нагорного Карабаха соблюдался статус-кво "ни войны и ни мира", который полностью устраивал Россию и Армению, но не устраивал Азербайджан, который вынужден был с этим мириться все эти годы.

Здесь также уместно провести параллели с российской аннексией Крыма и бойней, учиненной Кремлем в Донбассе в 2014 году, которые привели Украину к подписанию таких же капитулянских Минских соглашений, потому что довольно смешным выглядят рассказы агитаторов Кремля о том, как "местное население" в Донбассе победило 45 миллионную Украину, т.е украинский народ получил свой Нагорный Карабах в лице Донбасса. И далеко не случайно, что именно после 2014 года Украина и ее общество стали понимать лучше происходящее в Нагорном Карабахе и последние заявления президента Зеленского, министра иностранных дел Кулеба яркое тому подтверждение.

Кстати, именно такая же аргуметация использовалась российскими СМИ о том, как "местное население" Нагорного Карабаха победило 10 миллионный, богатый нефтью и газом, Азербайджан. И надо четко понимать, что все эти придуманные аббревиатуры типа "днр" " лнр", также как и "нкр", придуманы специалистами с Лубянки в Москве, чтобы влиять на политику властей как в Киеве, так и в Баку.

Но сегодня политическая конъюнктура резко поменялась, так как противостояние России и Турции, которое началось в Сирии, а потом продолжилось в Ливии и уже привело эти две региональные державы и в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Нравится кому-то или нет, но сегодня именно Турция и Россия являются реальными игроками в этом регионе и поэтому только активное участие этих стран может стабилизировать ситуацию.

Так или иначе все сегодня понимают, что у этой проблемы есть только два решения - политический или военный. Политически это возможно только при изменении политического формата переговоров, где главную роль должны играть Россия, которая стоит за Арменией и Турция, которая стоит за Азербайджаном. В противном случае у Азербайджана не останется иного пути, как возвращать военным путем оккупированные районы и сам Нагорный Карабах под юрисдикцию Азербайджана, как это записано в 4 резолюциях СБ ООН и в документах Минской группы ОБСЕ. Как говорил Отто фон Бисмарк: "Политика-искусство возможного" и Азербайджан это искусство сегодня очень четко демонстрирует.

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