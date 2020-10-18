Азербайджан и Армения заявили о нарушении перемирия и открыли огонь
Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что противник проводил обстрелы. При этом азербайджанское Минобороны также сообщило о вражеских обстрелах.
Как сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанская сторона проводила артиллерийский и ракетный обстрелы в ночь на 18 октября.
"Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45", – говорится в сообщении.
Также Степанян сказала, что Азербайджан около 07:20 применил артиллерийский огонь, предприняв попытку наступления на южном направлении (Худаферинское водохранилище). С ее слов, обе стороны понесли потери.
При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что после объявление перемирия вооруженные силы Армении после 00:00 часов 18 октября проводили обстрел из минометов и артиллерии, обстреляв окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди азербайджанской армии не было.
Напомним, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября Армения запросила у Азербайджана перемирие в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пойдет на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных;
Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.
Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревану "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.
Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
Война между Арменией и Азербайджаном по непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.