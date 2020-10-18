Азербайджан и Армения заявили о нарушении перемирия и открыли огонь

Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что противник проводил обстрелы. При этом азербайджанская сторона также сообщила о вражеских обстрелах.

Об этом в Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, азербайджанская сторона проводила артиллерийский и ракетный обстрелы в ночь на 18 октября.

"Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45", – говорится в сообщении.

Также Степанян сказала, что Азербайджан около 07:20 применил артиллерийский огонь, предприняв попытку наступления на южном направлении (Худаферинское водохранилище). С ее слов, обе стороны понесли потери.

При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что после объявление перемирия вооруженные силы Армении после 00:00 часов 18 октября проводили обстрел из минометов и артиллерии, обстреляв окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди азербайджанской армии не было.

Напомним, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL: