Азербайджан и Армения объявили о масштабном обмене пленными

Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".

Об этом сообщили в Госкомиссии Азербайджана по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников. 14 декабря в Азербайджан авиарейсом из Баку вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года считались заложниками Армении.

"В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договорённость с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу "все на всех" и 14 декабря начался данный процесс", – сказано в сообщении.

После проведения соответствующих карантинных мероприятий освобожденные смогут вернуться в свои семьи.

В Госкомисси также отметили, что информацию об армянских пленниках регулярно предоставляли Международному комитету Красного Креста и российским миротворческим силам.

Кроме того, некоторых пленных азербайджанская сторона освободила в одностороннем порядке.

В сообщении уточнили, что во время пребывания в Азербайджане армянским заключенным была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь и достойное обращение, они также могли поддерживать связь со своими семьями.

Напомним, 10 ноября начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

Позднее Алиев учредил новый праздник – День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября (так как 10 ноября совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна намерена добиваться от Армении возмещения ущерба, который ее армия нанесла в ходе тридцатилетних боев в Нагорном Карабахе.

Армения заявила о минимум 2137 жертвах за время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Речь шла о телах погибших, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу. Однако остались еще неопознанные.