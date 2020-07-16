Азербайджан и Армения обменялись угрозами ракетного удара по стратегическим объектам

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что их ракеты способны уничтожить Мецаморскую атомную электростанцию.

С таким заявлением выступил начальник пресс-службы оборонного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы в ответ на угрозы со стороны Армении ударить по Мингечевирскому водохранилищу, передают Vesti.az.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей Армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", – подчеркнул полковник.

Он добавил, что рельеф местности, где расположено водохранилище, проведенные там укрепительные работы, а также силы противовоздушной обороны не позволят нанести удар по этому стратегическому объекту.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе Армении и Азербайджана в ночь на четверг, 16 июля, произошли вооруженные столкновения.

Армения заявила о предотвращении работы иностранных диверсантов, азербайджанская сторона в свою очередь обвинила Вооруженные силы Армении в атаке на позиции их военных.