Азербайджан и Армения договорились о новом срочном перемирии
Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.
Как сообщило на официальном сайте Министерство иностранных дел Армении, решение принято согласно заявлению глав Франции, России и США.
"Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-го октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10-го октября 2020 года", – сказано в сообщении.
В свою очередь МИД Азербайджана подтвердил вступление в силу гуманитарного перемирия с Арменией в Карабахе с 00:00 18 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября Армения запросила у Азербайджана перемирие в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пойдет на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных;
Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.
Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревану "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.
Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
Война между Арменией и Азербайджаном по непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.