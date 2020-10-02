Азербайджан атаковал Армению в Нагорном Карабахе в шестой день противостояний: все детали

В пятницу, 2 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками, а армянская – сообщила о новых раненых и погибших.

OBOZREVATEL следил за развитием событий в шестой день противостояния:

Азербайджанские военные сообщили, что в Нагорном Карабахе утром в пятницу шли ожесточённые бои , в результате которых удалось взять ряд стратегических высот на линии соприкосновения.

МО Армении сообщило об одном погибшем местном жителе и двух раненых в результате атаки беспилотника на армянское село Мец-Масрик.

Депутат Рады от партии Зеленского "Слуга народа" Людмила Марченко заявила о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану.

Министерство обороны Армении сообщило о четырех сбитых подразделениями противовоздушной обороны азербайджанских разведывательных беспилотниках . Об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. "Согласно данным геолокации ПВО, по состоянию на 00:15 ВС Армении поразили четыре БПЛА: один – в Котайкской области, еще три – в Гегаркунике. Все сбитые беспилотники были разведывательными", – говорится в сообщении.

Азербайджан показал, как прорывал оборону Армении в Нагорном Карабахе.

Армения закрыла все дороги в Нагорный Карабах и заявила, что будет пропускать только свой военный и правительственный транспорт.

"Замминстра обороны" непризнанного Нагорного Карабаха Артур Саркисян заявил, что к 2 октября число погибших военных псевдореспублики достигло 158 человек, 54 из которых были убиты за прошедшие сутки.

МИД Азербайджана сообщил, что местные и иностранные журналисты попали под обстрел армянских военных в селе Гапанлы под Тертером.

Армения заявила, что готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Корреспондент OBOZREVATEL посетил азербайджанское селение вблизи линии фронта, что пострадало от обстрелов из тяжелой артиллерии, и показал эксклюзивные кадры с места событий.

В Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Нагорного Карабаха из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Оперативный штаб Карабаха опубликовал видео взрыва на мосту, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко допустила предоставление Украиной военной помощи Азербайджану из-за обострения его конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал ее заявление и заверил, что страна не будет помогать ни одной из сторон конфликта в непризнанном регионе.

Пресс-секретарь "президента Нагорного Карабаха" Ваграм Погосян заявил, что армия непризнанного региона готовится к нанесению ответного удара после обстрела Степанакерта азербайджанскими военными.

"Будет соразмерный ответ. Всю ответственность будет нести семья Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева. – Ред.)", – цитируют его СМИ.

Тем временем Армения привела свою армию в полную боевую готовность.

На карте карабахского конфликта показали текущую ситуацию по состоянию на 2 октября. По размещению войск и линии фронта видно, что азербайджанская армия идет в наступление.

Карта боев за Карабах

Конфликт в телефонном режиме (по инициативе армянской стороны) обсудили российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин акцентировал на необходимости немедленного прекращения боевых столкновений и возобновления политико-дипломатических мер по урегулированию ситуации в Карабахе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стороне и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта.

Вооруженные силы Азербайджана при помощи беспилотников уничтожили армянский полевой командный пункт, из которого велось управление танками.

Корреспондент OBOZREVATEL вместе с другими журналистами попала под обстрел в азербайджанском селе Тертер. Войска Армении вели огонь по населенному пункту из "Градов" и 120-мм минометов.

В сети показали новую захваченную военную технику российского производства на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

Беспилотники сбили. Шушан Степанян в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 1 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.