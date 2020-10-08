Азербайджан артогнем уничтожил военную колонну Армении. Видео удара
Вооруженные силы Азербайджана артиллерийским огнем уничтожили военную колонну Армении.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, опубликовав видео артобстрела.
"Боевая техника противника, предпринявшего в дневное время попытку передислоцироваться, была уничтожена артиллерийским огнем", – отметили азербайджанские военные.
Напомним, 8 октября в непризнанной республике Нагорный Карабах, где обострился вооруженный конфликт, азербайджанские военные заняли армянскую боевую позицию.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Нагорном Карабахе обнаружили брошенную колонну армянского военного автотранспорта.