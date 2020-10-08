Азербайджан вытеснил часть войск Армении: технику бросили прямо на поле боя. Видео
Войска Азербайджана заняли позиции Армении
Противника вынудили бежать с поля боя
Военнослужащие бросили боеприпасы и личные вещи
В непризнанной республике Нагорный Карабах, где обострился вооруженный конфликт, азербайджанские военные заняли армянскую боевую позицию.
ЧИТАЙТЕ: ВСЕ НОВОСТИ О КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
Часть войск Армении вынудили бежать, даже бросив технику и боеприпасы на позициях. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Азербайджана в Youtube.
На нем видно, что военные Азербайджана зашли на боевые позиции и в расположение военных Армении. На поле боя осталось много грузовиков с личными вещами военнослужащих внутри.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Нагорном Карабахе обнаружили брошенную колонну армянского военного автотранспорта.