Азербайджан вытеснил часть войск Армении: технику бросили прямо на поле боя. Видео

В непризнанной республике Нагорный Карабах, где обострился вооруженный конфликт, азербайджанские военные заняли армянскую боевую позицию.

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Часть войск Армении вынудили бежать, даже бросив технику и боеприпасы на позициях. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Азербайджана в Youtube.

На нем видно, что военные Азербайджана зашли на боевые позиции и в расположение военных Армении. На поле боя осталось много грузовиков с личными вещами военнослужащих внутри.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Нагорном Карабахе обнаружили брошенную колонну армянского военного автотранспорта.