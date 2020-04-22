Автомобилисты Британии рекордно нарушили самоизоляцию: власти жестко отреагировали

В Великобритании зафиксировали рекорд по количеству автомобилистов, нарушивших режим самоизоляции. Из-за этого власти напомнили британцам, что пик эпидемии COVID-19 еще не пройдет и об ослаблении карантина рано даже думать.

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Как сообщает DailyMail, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Великобритания еще находится на пике распространения коронавируса. По его словам, сейчас ни в коем случае нельзя ослаблять карантинные меры. Более того, ближайшие несколько недель не стоит даже думать об этом.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что уровень смертности в стране будет снижаться очень медленно, а система здравоохранения останется загруженной еще долгое время. По его словам, Британии не стоит надеятся на изобретение вакцины в следующем году. Вместо этого лучше привыкать к мерам социального дистанцирования.

В Британии увеличилось количество автомобилистов на дорогах DailyMail

Такие заявления им пришлось сделать после того, как автомобилисты снова заполнили дороги, а некоторые предприятия возобновили работу. Так, в воскресенье, 19 апреля, количество автомобилистов составило 30% от трафика, который был до карантина. Это самый большой показатель с момента закрытия страны. Полиция отслеживает нарушителей и выписывает им штрафы за нарушение самоизоляции без уважительной причины: 60 фунтов за первое и 120 фунтов за второе.

Кроме того, возобновили работу некоторые рестораны KFC, Burger King и Pret (они делают сендвичи). Правда, тот же Burger King предлагает только треть от привычного меню и работает на вынос, равно как и другие компании. Кроме того, некоторые из них предоставляют специальные скидки медработникам.

В Британии увеличилось количество автомобилистов на дорогах DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании начинают испытания вакцины от COVID-19.

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