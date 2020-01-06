Автобусы столкнулись с легковушками: в жутком ДТП в Словакии пострадали украинцы. Фото и видео

В Словакии в Татрах произошло масштабное ДТП при участии 20 транспортных средств, в котором пострадали граждане Украины.

Как передает HNonline, в этих транспортных средствах находился 41 человек, двое из них получили травмы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На автотрассе D1 за Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", – сказано в сообщении.

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Однако сообщество “Специальный контроль” заявило, что в аварии под городом Попрад пострадали 10 человек, среди которых пятеро украинцев (двух доставили в больницу).

Авария произошла из-за сложных погодных условий. Микроавтобус с гражданами Украины возвращался из чешской Праги во Львов.

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии blesk.cz

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году количество погибших в ДТП в Украине достигло 2716 человек, тогда как в боевых действиях в зоне ООС погибли 110 военнослужащих.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!