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6 января • обновлено в 17:49
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Автобусы столкнулись с легковушками: в жутком ДТП в Словакии пострадали украинцы. Фото и видео

1.5т
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В Словакии в Татрах произошло масштабное ДТП при участии 20 транспортных средств, в котором пострадали граждане Украины.

Как передает HNonline, в этих транспортных средствах находился 41 человек, двое из них получили травмы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На автотрассе D1 за Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", – сказано в сообщении.

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Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Однако сообщество “Специальный контроль” заявило, что в аварии под городом Попрад пострадали 10 человек, среди которых пятеро украинцев (двух доставили в больницу).

Авария произошла из-за сложных погодных условий. Микроавтобус с гражданами Украины возвращался из чешской Праги во Львов.

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Масштабное ДТП в Словакии

Масштабное ДТП в Словакии

blesk.cz

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году количество погибших в ДТП в Украине достигло 2716 человек, тогда как в боевых действиях в зоне ООС погибли 110 военнослужащих.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Словакия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем они туда ездят, деньги надо тратить в своей стране на благо ее экономики.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
XOXЛОПОВ НУЖНО ОБЯЗАТЬ СДАВАТЬ НА ПРАВА ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ СВОЕГО СВИНАРНИКА!!! ВСЕХ ПОГОЛОВНО!!!
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