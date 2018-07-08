Автобус с украинцами влетел в фуру в России: есть жертвы

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом в Росии.

В результате два человека погибли, четверо госпитализированы. Предположительно, все пострадавшие — граждане Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Орловской области.

Отмечается, что авария произошла рано утром 8 июля. Автобус столкнулся с фурой.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на улице Итальянская.

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше, в результате которой пострадали около 8 человек.