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Автобус с украинцами влетел в фуру в России: есть жертвы

2.2тЧитать новость на украинском

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом в Росии.

В результате два человека погибли, четверо госпитализированы. Предположительно, все пострадавшие — граждане Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Орловской области.

Отмечается, что авария произошла рано утром 8 июля. Автобус столкнулся с фурой.

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По данным регионального управления МЧС, авария произошла на улице Итальянская.

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше, в результате которой пострадали около 8 человек.

Место
Россия
Объект
ДТП
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